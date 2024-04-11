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NBA安特托昆博左小腿拉傷 缺席最後3場例行賽

2024/4/11 14:02
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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天證實，公鹿當家球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）因左小腿拉傷，將缺席例行賽最後3場比賽。

根據法新社，昨天公鹿隊在主場擊退波士頓塞爾蒂克。「字母哥」安特托昆博在沒有碰撞的情況下傷退。

公鹿今天透露，曾獲NBA年度最有價值球員（MVP）的安特托昆博經過核磁共振（MRI）檢查後，確定左小腿的比目魚肌拉傷。公鹿在聲明中表示，剩下的例行賽3場比賽，安特托昆博都不會上場，將每天接受治療及評估。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）今天稍早報導，核磁共振結果顯示，安特托昆博的阿基里斯腱並未受傷。上個月安特托昆博就因為阿基里斯腱疼痛而沒有出賽。

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）昨天表示，大家一定都和他一樣擔心，只能一起為安特托昆博祈禱了。

公鹿目前以49勝31負的戰績位居東區第2，力圖成為東區第2種子闖進季後賽。（實習編譯：石豈嫚/核稿：陳昱婷）1130411

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