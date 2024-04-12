林俊易羽球亞錦賽8強止步 無緣巴黎奧運

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣「左手重砲」林俊易今天在亞洲羽球錦標賽男單8強賽，以18比21、19比21敗給2023年世錦賽亞軍、日本選手奈良岡功大，無緣巴黎奧運。

現年24歲的林俊易本季曾闖進超級1000系列馬來西亞羽球公開賽4強，並在超級300系列瑞士羽球公開賽摘下本季首冠。

在中國寧波舉行的亞洲羽球錦標賽，為最後一站巴黎奧運積分賽，依照規定，奧運積分男單排名前16名，各國最多取得2席資格，但排名若在第16名之後，各國最多1席，目前台灣一哥周天成排名第14，而暫居第18的林俊易，亞錦賽必須打進4強，才能挺進前16名，與周天成一同登上奧運殿堂。

距離奧運門票只差1勝的林俊易，今天8強賽碰上世界排名第6日本選手奈良岡功大，過去雙方5度碰頭，林俊易僅在去年馬來西亞大師賽曾嚐到勝利滋味。

雙方開賽一路拉鋸，林俊易在9比8領先情況下，打得略顯急躁，讓對手趁機拉出一波5比0攻勢，林俊易雖一路追趕，並奮力化解對手3個局點機會，仍無功而返，以18比21讓出首局。

林俊易次局雖帶著11比8領先進入技術暫停，但奈良岡功大隨後透過快、慢速度切換，連得6分超前，林俊易展現韌性、扳成19比19平手，但未能把握機會、將球送出界外，最終以19比21落敗，無緣晉級。

台灣這次在巴黎奧運羽球項目，共有4組人馬取得參賽資格，包括女單戴資穎、男單周天成、男雙王齊麟與李洋以及混雙葉宏蔚與李佳馨。（編輯：陳正健）1130412