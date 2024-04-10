翁泓陽輸掉首局後傷退 周天成晉羽球亞錦賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣羽球一哥周天成今天在亞洲羽球錦標賽男單首輪面對地主中國選手翁泓陽，在首局以21比16搶下後，次局開打前翁泓陽疑似因傷決定退賽，將周天成送進16強賽。

今年曾在泰國羽球大師賽男單封王的周天成，最近一站西班牙馬德里羽球大師賽止步4強，目前巴黎奧運積分排名第14的他，若亞錦賽發揮水準，有機會繼里約奧運、東京奧運後，再度踏上五環殿堂。

在中國寧波舉行的亞錦賽，為巴黎奧運積分賽最後一場賽事，也是各國好手爭搶奧運積分最後機會，周天成首輪對手為中國選手翁泓陽，唯一1次交手是在去年8月澳洲公開賽，當時周天成以直落2輸球。

雙方睽違8個月再度交手，首局前段一度僵持不下，最多差距僅2分，經驗豐富的周天成在12比13落後情況下，靠著不同調動對手、製造更佳的進攻機會，以一波7比0攻勢超前。

儘管周天成隨後在20比14領先時，被對手連續化解2個局點，所幸周天成沉穩應對，以21比16收下首局。

雙方首局就耗時30分鐘，翁泓陽次局開打前疑似因傷退賽，由周天成搶下16強門票，下一戰將出戰印度選手拉賈瓦特（Priyanshu Rajawat）、馬來西亞選手李梓嘉之間的勝方。

同時間出賽的台灣混雙組合葉宏蔚與李佳馨，首輪與去年世界羽球錦標賽金牌的韓國組合徐承宰與蔡侑玎交手，雙方過去4度碰頭，各拿2勝、平分秋色。

不過，今天台灣組合幾乎一路處於下風，最終以15比21、13比21落敗，無緣晉級。（編輯：張雅淨）1130410