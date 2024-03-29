周天成輕取大馬梁峻豪 晉級西班牙羽球賽4強

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（中央社記者黎建忠台北29日電）台灣羽球一哥周天成今天在超級300的西班牙羽球大師賽8強，面對馬來西亞的梁峻豪，以21比16、21比12順利過關，闖進4強。

世界排名第15的周天成面對世界排名第37名的梁峻豪，生涯首度交手。首局周天成展現出色的防守，和對手多次拉調後順利取分，比賽中段，周天成以9比6領先時，一口氣連得6分拉開差距，順利以21比16收下首局。

第2局前段周天成始終保持小幅度領先，儘管比賽中段被對手追成3度平手，但在9比11落後進入技術暫停後，周天成靠著一波12比1的攻勢拿下第2局及比賽勝利，展現台灣一哥的豐富戰場經驗。

周天成在前一場瑞士羽球公開賽打進決賽，可惜最後不敵同胞好手林俊易，位居亞軍，但本週繼續在相同等級的西班牙大師賽拚戰，順利又闖進最終4強。

周天成晉級4強後，對手將是法國選手波波夫（Toma Junior Popov），根據世界羽球總會（BWF）官網顯示，周天成和世界排名第25名的波波夫生涯交手過2次，雙方各有勝敗。

除了男單周天成外，台灣女雙李佳馨、鄧淳薰也以21比13、21比19擊敗大會第3種子的印度組合彭納帕（Ashwini Ponnappa）、克拉斯托（Tanisha Crasto），如願闖進4強。（編輯：唐聲揚）1130329