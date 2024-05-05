全大運女子標槍 清華邱于庭摘金不再「安心亞」

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（中央社記者黎建忠台中5日電）全大運田徑女子標槍今天進行的決賽3強鼎立，就讀國立清華大學的邱于庭靠著第1次試擲的55公尺14個人最佳成績摘金，打破連4屆都銀牌的魔咒，賽後她笑說：「終於不是安心亞。」

這是邱于庭第5次參加全大運，過去4次都拿銀牌，今年總算站上頒獎台的最高點，她笑說，學妹在看台上還幫她做了一個「安心亞」加油板，「等等就要去把它拆掉了。」

邱于庭現在是清華大學運動科學研究所1年級學生，2021年高雄港都盃擲出55公尺13的個人最佳成績，也達到杭州亞運參賽標準。

沒想到杭州亞運延期，也讓邱于庭的亞運夢碎，至今都還耿耿於懷。邱于庭接受中央社記者訪問時表示，這就像是惡夢一樣，「到現在我都會一直想到，但也是激勵我一直拚下去的動力。」

去年全國大專校院運動會後，邱于庭的右肩關節唇發生撕裂傷，去年全國運動會，她帶傷上陣，抱著生涯最後一次參賽的決心拚戰，結果不但拿到銅牌、傷勢也沒有惡化，經過後續治療現在已痊癒。

邱于庭笑說：「很感謝這段日子以來，家人和教練接受我的任性，我的最佳成績也卡了2年多，今天雖然個人最佳只破了1公分，但還是相當開心。」

更可惜的是，邱于庭的第3次試擲看起來相當有機會可以打破全國紀錄57公尺15，結果被裁判抓踩線，成績因此不算。

教練周宜辰相當惋惜地表示，就算踩線也可以請裁判丈量一下距離，如果真的破全國，對選手信心也很有幫助。（編輯：張雅淨）1130505