成棒春季聯賽古子恩滿貫砲 全越擊退合庫晉級8強

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）成棒春季聯賽決賽全越運動今天與合作金庫交手，全越日籍投手高塩將樹6局失2分優質先發，古子恩手感火燙、敲出滿貫砲，單場3安5打點，助全越以8比3搶勝、晉級8強。

113年全國成棒甲組春季聯賽決賽全越運動棒球隊今天與合作金庫棒球隊交手，全越日籍投手高塩將樹前2局僅讓打者靠著保送上壘、沒有失分，3局上被楊振裕敲出三壘打，再被敲出滾地球失掉1分。

高塩將樹4、5局投出1次保送，沒有被敲出安打、無失分，6局上被陳孝允敲出二壘打、暴投、再被敲出滾地球再掉1分，但沒有擴大失分危機。

全越今天開賽1局下靠著古子恩適時安打先馳得點，4局下靠著接連失誤、蔡岱霖安打超前比數，5局下再添1分，6局下有串聯攻勢，潘世勳安打先送回1分，古子恩滿貫砲、一棒將比數拉開，全越單局攻下5分、奠定勝基。

高塩將樹今天用92球投6局，僅被敲出2支安打，投出2次四壞保送，投出4次三振，失掉2分責失分、奪下勝投。

全越5棒打者古子恩手感火燙，今天單場3安、另有一次靠著失誤上壘，總計貢獻5分打點，是球隊搶勝功臣之一。

台北興富發隊今天與遠東科大交手，興富發隊先發投手吳逸平用91球完投9局，被敲出7支安打，投出5次三振、完封勝，率隊以8比0奪勝、晉級8強。（編輯：張雅淨）1130505