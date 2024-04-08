成棒春季聯賽 黃佳瑋開轟合庫擊敗列特博

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）成棒春季聯賽預賽合作金庫棒球隊今天與列特博生技成棒隊交手，合庫投手林志穎先發6局失1分、黃佳瑋開轟，率隊以11比1、8局搶下預賽第6勝。

全國成棒甲組春季聯賽A組社會隊預賽，合作金庫今天與列特博生技交手，合庫投手林志穎前4局被敲出零星4支安打，直到5局被楊孝虎敲出安打，2人出局後再被犬飼康太郎敲出內野安打失掉1分，但沒有擴大失分危機。

林志穎今天總計用83球投6局，被敲出7支安打，投出1次三振，失掉1分責失分，球隊搶勝、林志穎是勝投。

合庫3局下抓準對方投手、守備有狀況，靠著觸身球保送、陳致語安打、接連失誤搶分，單局攻下3分，4局下黃佳瑋敲出陽春砲，5局下再靠著陳毅宏適時安打添分。

合庫6局下單局選到3次保送、有1支安打，還有對手1次守備失誤再添3分，8局下靠著保送、安打、暴投、高飛犧牲打、高育瑋安打攻勢串聯，搶下比賽勝利。

台灣電力棒球隊今天與台南市成棒隊交手，台電先發投手巴青少5局失1分，團隊17安攻勢串聯，鄭俊瑋單場4安貢獻1分打點、打擊手感佳，率隊以14比1、7局搶勝。（編輯：張雅淨）1130408