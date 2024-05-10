本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
楊勇緯不敵俄羅斯名將 哈薩克柔道大滿貫賽獲銀牌
首頁 / 運動

TOTO盃少棒賽新北市奪冠 獲小馬亞太區參賽權

2024/5/10 19:51（5/10 20:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
113年TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍戰10日在台南亞太棒球訓練中心少棒主球場舉行，最終由新北市隊以5比4擊敗台中市隊，取得小馬少棒亞太區代表權。圖為新北市隊球員開心衝上場慶祝畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月10日
113年TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍戰10日在台南亞太棒球訓練中心少棒主球場舉行，最終由新北市隊以5比4擊敗台中市隊，取得小馬少棒亞太區代表權。圖為新北市隊球員開心衝上場慶祝畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北10日電）TOTO盃少棒賽新北市與台中市隊今天爭冠，新北市隊7局下靠著施易劭再見安打以5比4奪冠，取得小馬少棒亞太區代表權，李晉瑋後援2.1局無失分穩守、拿下賽會MVP。

113年TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍戰今天在亞太棒球訓練中心少棒主球場舉行，由新北市隊與台中市隊爭冠、兩隊攻勢往來。

新北市隊1局下靠著姜友博內野安打、盜壘、滾地球推進、暴投跑回第一分，台中市隊3局上攻下2分、翻轉戰局，5局上再添2分、拉開領先差距。

新北市隊展現韌性，5局下靠著觸身球保送、滾地球、余賽亞適時安打先追1分，再靠著保送、盜壘、失誤、滾地球再追1分。

新北市隊7局下再起攻勢，靠著安打、滾地球推進、姜友博、林彥澄安打先送回追平分，施易劭再見安打幫助球隊搶勝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新北市隊先發投手姜友博投4.2局失掉4分責失分，李晉瑋後援投2.1局無失分、替球隊守住局面，球隊最後一局追分搶勝、李晉瑋為勝投，也拿下賽會最有價值球員（MVP）。

新北市隊此次由成功、土城、大豐、興穀、汐止等5所國小球員組成聯隊參賽，奪冠取得2024年美國小馬聯盟（PONY）野馬級（11-12歲組）亞太區少棒錦標賽參賽資格，力拚前進世界賽門票。（編輯：陳政偉）1130510

#新北市隊
#少棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.82
更多編輯台推薦新聞：