首屆朴子市長盃棒球賽48隊參賽 盼球員把握舞台

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）首屆朴子市長盃全國棒球錦標賽今天開打，少棒、青棒球隊共48隊競技，整建後的朴子市棒球場也是比賽場地之一，朴子市長吳品叡盼球員把握舞台展現棒球水平。

朴子市第1屆市長盃全國棒球錦標賽今天舉行開幕儀式，邀請職棒球星中職樂天桃猿隊投手蘇俊璋、野手鍾玉成擔任開球嘉賓，此次比賽分少棒組、青棒組賽事，各有24支球隊參賽，冠軍預計18日出爐。

比賽主場地之一嘉義縣朴子市棒球場也以新面貌亮相，根據大會新聞稿，朴子市棒球場位於朴子市公所辦公大樓後方，經整建後完全改善場地排水及範圍狹小的缺點，以嶄新面貌重現。

朴子市棒球場面積為1.35公頃，場區外還規劃1處投捕打擊練習牛棚區，不僅可讓國中、小棒、壘球隊使用，也可提供棒球三級賽事的訓練或比賽場地，帶動區域性運動觀光發展。

今天開幕儀式由朴子市長吳品叡、代表會陳玉霞，以及嘉義縣市議員、配天宮董事長蔡承宗、高明寺前董事長陳浚沂、鎮安宮主委蔡宜雄、天公壇主委林博文、前立委翁重鈞、全體市民代表、里長等人共同見證。

吳品叡表示，此次比賽於朴子盛大開幕，吸引眾多棒球愛好者、贊助商、球隊代表、教練和運動員共襄盛舉，錦標賽活動旨在慶祝棒球運動的激情與精神，並表達對所有支持者的深切感謝。

吳品叡提到，這個錦標賽不僅是球員展示才華的舞台，更是一個展現國家棒球水平的機會，大家都很期待這場精彩的比賽。（編輯：張雅淨）1130513