李洋、王齊麟開紅盤 印尼羽球賽首輪逆轉晉級

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（中央社記者黎建忠台北4日電）BWF超級1000等級的印尼羽球公開賽，今天進行首日賽事，台灣男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟，以18比21、21比16、21比17逆轉擊敗馬來西亞組合鍾鴻健、哈卡爾，順利開出紅盤。

男雙世界排名第10的李洋、王齊麟，今天是生涯首度對上世界排名第26名的大馬組合鍾鴻健、哈卡爾（Muhammad Haikal）。

首局李洋、王齊麟雖然開賽就以6比2領先，但隨後發生過多失誤，逐漸被對手追上分數，比賽後段反倒以13比17落後，雖然「麟洋配」追成17比17平手，但最後仍以18比21敗下陣來。

第2局李洋、王齊麟開賽再以8比2領先，不過這次沒有重蹈覆轍，一路都維持優勢，雖然3度被對手追到1分差，但「麟洋配」隨即發揮高水準的輪轉，以及平抽擋見效，順利以21比16扳回一局。

關鍵的第3局，雙方呈現焦土戰，比賽前、中段都相互拉鋸，共出現8次平手，「麟洋配」最多領先僅3分，幸好在李洋、王齊麟16比15領先時連得3分奠定勝基，最終就以21比17帶走比賽勝利。

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李洋、王齊麟雖已經取得巴黎奧運門票，仍須努力提升世界排名以便獲得較佳預賽分組位置，去年他們在印尼羽球公開賽首輪出局，今年只要打進8強積分就有望增加。

至於同樣取得奧運資格的台灣混雙組合葉宏蔚、李佳馨，繼上週新加坡公開賽16強後，本週在印尼公開賽首輪又遭遇印尼組合費迪南夏（Dejan Ferdinansyah）、瓦迪佳佳（Gloria Emanuelle Widjaja），不過這次以19比21、19比21不敵對手遭到淘汰。（編輯：李亨山）1130604