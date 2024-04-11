羽球亞錦賽 「麟洋配」僅花28分鐘輕鬆晉8強

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（中央社記者黎建忠台北11日電）亞洲羽球錦標賽今天進行各組16強，台灣男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟僅花28分鐘，輕鬆以21比11、21比14擊敗泰國搭檔蘇柏和吉丁努蓬，如願挺進8強。

世界排名第10、並且已經取得巴黎奧運門票的李洋、王齊麟，今天對上世界排名第23的泰國搭檔蘇柏（Supak Jomkoh）與吉丁努蓬（Kittinupong Kedren），雙方賽前生涯曾交手過4次，全都由「麟洋配」以直落2獲勝。

今天2組人馬再度碰頭，戰況如出一轍，首局開打「麟洋配」靠著快速輪轉，幾乎前3拍就有搶分機會，很快就打出11比4攻勢進入技術暫停。

短暫休息過後雙方分數越拉越大，「麟洋配」最多以18比8取得雙位數領先，輕鬆以21比11收下首局。

第2局李洋、王齊麟表現依舊強勢，開賽後就取得領先，同樣再以11比7搶先進入技術暫停；休息過後「麟洋配」再靠一波7比1攻勢順利拉開比數，如願以21比14拿下比賽勝利。

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王齊麟在接受中央社訪問時表示，雖然已取得奧運資格，但現在還是要靠每一場比賽來改進缺點，目前身體狀況還算不錯，就是要把狀況維持好，要有穩定的表現才有機會在奧運闖關成功。

李洋、王齊麟曾在去年羽球亞錦賽獲得銅牌，但可惜當時是在4強賽時，王齊麟比賽中腳傷退賽，今年這場亞錦賽也是奧運積分計算週期內的最後1場賽事，兩人都渴望至少追平去年成績。（編輯：張雅淨）1130411