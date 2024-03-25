清晨盃羽球賽報名人數創新高 麟洋配續任宣傳大使

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（中央社記者陳容琛台北25日電）第52屆清晨盃羽球錦標賽將於3月27日至31日在台北體育館舉行，除了報名人數達到新高4753人，更邀請「麟洋配」李洋、王齊麟持續擔任宣傳大使。

「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」自1972年開始舉辦，今年將邁入第52屆，是台灣歷史最悠久且規模最大的羽球業餘賽事。本屆清晨盃吸引22國、共4753名選手報名參賽，包含1450名外國選手，締造創辦52年來新高紀錄，而且突破2016年創下全球最大規模羽球業餘賽事金氏世界紀錄的4318人。

中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫透過新聞稿表示，清晨盃雖然是業餘賽事，但不僅吸引世界各地的羽球愛好者，同時也提供各國優秀的退役名將一年一會的機會，讓羽球不只是單純的競技項目，更是適合所有民眾共同參與的全民運動。

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除了參賽人數盛況空前，今年更邀請東京奧運羽球男雙金牌「麟洋配」李洋、王齊麟擔任宣傳大使，希望藉由體壇菁英的宣傳，讓更多民眾一起加入打羽球的行列，推動台灣羽球運動的全民風氣。

本屆清晨盃將於3月27日至31日在台北體育館4、7樓舉行，中華民國全民羽球發展協會表示，業餘國際賽不僅宣傳台灣民間推展羽球活動的量能與能見度，更帶動了台灣觀光產業的發展，以及促進良好的國民外交，同時被各國羽球愛好者視為明年世壯運羽球項目的暖身測試賽。（編輯：張雅淨）1130325