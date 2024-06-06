世界盃資格賽台灣不敵阿曼 教練讚球員100%拚勁

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（中央社記者黎建忠台北6日電）台灣男足今天在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪，以0比3不敵阿曼，苦吞此階段5連敗，總教練懷特賽後受訪時提到，「球員都已經展現出100%拚勁，我對此感到驕傲。」

懷特（Gary White）表示，阿曼在亞洲是頂級強隊，儘管輸球，還是可以學到很多，也特別感謝現場幾千名球迷，在這樣天氣還願意進場幫忙加油。

台灣男足在踢完的5場2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽，總共只有進1球、被踢進14球，唯一的進球還是在對上吉爾吉斯時的12碼罰球，至今都還未能在運動戰中進球。

懷特透露，對上實力強的球隊，要有好的射門機會真的不多，「看看今天陳浩瑋上半場那一次射門後，後續就沒有什麼好的射門空檔，那一球已經是依照戰術執行出的機會，但可惜就是沒有進。」

出席記者會的球員黃偉傑也提到，「其實我們在運動戰中還是有很多進球機會，但就是要加強一下射門的品質，加上前幾天賽前練習，因為場地有點積水，所以不太能做射門練習，也有影響。」

黃偉傑強調，阿曼實力真的很強，尤其在定位球的細節上處理得很棒，「這點也是我們必須要學習的地方」，另外就是禁區的防守，可能要再做得紮實一點。（編輯：陳仁華）1130606

2026世界盃暨2027亞洲盃足球資格賽第2輪賽程6日晚間在台北田徑場上演台灣男足對阿曼之戰，兩隊冒雨奮戰，吸引許多球迷進場為地主台灣加油，可惜最終台灣以0比3吞敗。中央社記者王騰毅攝 113年6月6日

2026世界盃暨2027亞洲盃足球資格賽第2輪賽事持續，台灣男足與阿曼6日晚間在台北田徑場交手，現場大批地主球迷進場關注，有人高舉看板為台灣加油。中央社記者王騰毅攝 113年6月6日

2026世界盃暨2027亞洲盃足球資格賽第2輪賽事持續展開，台灣男足6日晚間在台北主場迎戰阿曼，台灣陣中歸化球員安以恩（藍衣者）在賽中多次上演精彩突破，可惜終場台灣仍無緣勝利。中央社記者王騰毅攝 113年6月6日

台灣男足6日晚間在2026世界盃暨2027亞洲盃足球資格賽第2輪賽事以0比3不敵阿曼，苦吞此階段5連敗，台灣隊長陳柏良（前右）賽後在場中跟一同冒雨奮戰的隊友致意。中央社記者王騰毅攝 113年6月6日