NBA總冠軍賽塞爾蒂克2連勝 哈勒戴砍26分率隊擊退獨行俠[影]

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（中央社波士頓9日綜合外電報導）NBA塞爾蒂克今天靠哈勒戴在第2節砍進11分、整場比賽攻下26分的帶領下逆轉戰局，最終105比98擊退達拉斯獨行俠，收下總冠軍賽的2連勝。

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天贏球後，於主場連拿兩勝，在7戰4勝制的總冠軍賽以2比0領先，接下來將於美國當地時間12日（台灣時間13日）起，前往達拉斯獨行俠主場連打兩戰。

塞爾蒂克今天首節三分球9次出手只進了1球，命中率僅1成11，讓獨行俠在唐西奇7投5中獨得13分帶領下，以28比25領先。次節靠哈勒戴（Jrue Holiday）攻下11分帶領，塞爾蒂克打出單節29比23的攻勢，在半場打完時以54比51超前。

第3節塞爾蒂克最多領先13分，雖遇獨行俠反撲，但在普瑞查德（Payton Pritchard）砍進壓哨的大號三分球後，在3節結束後以83比74將領先擴大到9分。末節獨行俠幾度將差距縮小，但塞爾蒂克都能再把領先拉開，最終成功在主場連拿兩勝。

塞爾蒂克上次奪冠是在2007-08球季，該季拿下隊史第17座總冠軍後，與洛杉磯湖人並列史上奪冠次數最多的球隊。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1130610