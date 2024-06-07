NBA總冠軍賽首戰塞爾蒂克擊敗獨行俠 布朗波辛吉斯合拿42分[影]

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（中央社波士頓6日綜合外電報導）NBA塞爾蒂克今天靠布朗攻下22分，加上傷癒復出的波辛吉斯扮演板凳暴徒搶下20分，最終107比89擊退獨行俠，拿下總冠軍賽首戰勝利。

美國職籃NBA總冠軍賽今天點燃戰火，東區霸主，也是例行賽全聯盟戰績最好的波士頓塞爾蒂克在主場迎戰由本季得分王唐西奇（Luka Doncic）領軍的西區冠軍達拉斯獨行俠。

塞爾蒂克右腿拉傷缺席許久的長人波辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天歸隊，首節替補上陣，靠5投4中砍下11分，並有3籃板、2阻攻，率隊37比20領先；上半場在他獨得18分的帶領下，塞爾蒂克63比42領先獨行俠21分。

獨行俠在下半場靠22比9開局，一度將落後縮小到8分，但塞爾蒂克在布朗單節6分帶領下，再把比分拉開，3節打完86比66領先20分。末節獨行俠始終無法將分差縮小，塞爾蒂克最終以18分差距獲勝。

在東區冠軍賽以4比0橫掃印第安納溜馬闖進總冠軍賽的塞爾蒂克，今天拿下系列賽首戰勝利，接下來將於美國當地時間9日（台灣時間10日）繼續在主場迎戰獨行俠。

塞爾蒂克最近一次奪冠，是2007-08球季靠3巨頭賈奈特（Kevin Garnett）、皮爾斯（Paul Pierce）「雷槍」艾倫（Ray Allen）及控球後衛朗多（Rajon Rondo）齊心合力，4比2擊敗有布萊恩（Kobe Bryant）、賈索（Pau Gasol）坐鎮的洛杉磯湖人，拿下隊史第17座總冠軍，讓兩隊並列史上拿下最多總冠軍的球隊。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1130607