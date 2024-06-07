NBA總冠軍賽首戰塞爾蒂克力退獨行俠 波辛吉斯復出狂砍20分[影]

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（中央社波士頓6日綜合外電報導）因腿傷休兵多時的波辛吉斯，今天在總冠軍賽復出，替補上陣狂砍20分，搭配布朗及塔特姆的精彩演出，讓塞爾蒂克以107比89擊退獨行俠，輕鬆在總冠軍賽首戰贏球。

美國職籃NBA總冠軍賽今天點燃戰火，例行賽全聯盟戰績最好的東區霸主波士頓塞爾蒂克，在主場迎戰由本季得分王唐西奇（Luka Doncic）領軍的西區冠軍達拉斯獨行俠。對綠衫軍來說，右腿拉傷缺席許久的主力長人波辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天歸隊，將是球隊一大利多。

波辛吉斯曾在獨行俠待過3個球季，但與球隊一哥唐西奇的化學效應不佳，因此轉隊尋求發展，加盟塞爾蒂克後，這次要在總冠軍賽面對老東家獨行俠。

這場比賽開打後，兩隊一陣拉鋸，塞爾蒂克在懷特（Derrick White）連砍兩記三分球，加上波辛吉斯兩罰俱中，拉出8比0攻勢，以22比15取得領先。首節剩下2分21秒時，波辛吉斯一次高舉高打的跳投，讓塞爾蒂克領先達兩位數。在塔特姆（Jayson Tatum）、波辛吉斯、豪瑟（Sam Hauser）接連飆進三分球後，塞爾蒂克將分差拉開，首節37比20領先17分。

次節在波辛吉斯的跳投得手後，塞爾蒂克48比27領先破20分，最多還曾領先達29分，獨行俠則在唐西奇帶領下，將比分稍微咬住，但上半場塞爾蒂克在波辛吉斯、布朗（Jaylen Brown）分別攻下18分、13分的連手之下，以63比42領先獨行俠。

下半場獨行俠打出20比9開局，將落後縮小到個位數的8分，但接下來接連兩次走步，投籃也沒進，失去翻轉戰局的契機，塞爾蒂克則在波辛吉斯的灌籃、布朗的罰球得手，加上塔特姆、霍福德（Al Horford）、布朗陸續飆進三分彈後，再將領先拉開到20分以上，前3節打完後，以86比66領先獨行俠20分。

末節獨行俠始終未能將比分拉近，比賽勝負也因此提前確定，目前在7戰4勝制總冠軍賽以1比0領先的塞爾蒂克，台灣時間10日將繼續在主場迎戰獨行俠。

塞爾蒂克今天包括先發5人在內，一共有6人得分達兩位數，布朗攻下全隊最高22分，板凳出發的波辛吉斯只打21分鐘就搶下20分，塔特姆有16分、11籃板的雙十表現，懷特（Derrick White）拿下15分，哈勒戴（Jrue Holiday）、霍福德分獲12分、10分。

唐西奇此役轟下全場最高30分，並搶下10個籃板，華盛頓（P.J. Washington）、厄文（Kyrie Irving）雖分獲14分、12分，但兩人三分線外一共出手8次，卻全數落空。

塞爾蒂克最近一次奪冠，是2007-08球季靠3巨頭賈奈特（Kevin Garnett）、皮爾斯（Paul Pierce）艾倫（Ray Allen）及控球後衛朗多（Rajon Rondo）齊心合力，4比2擊敗有布萊恩（Kobe Bryant）、賈索（Pau Gasol）坐鎮的洛杉磯湖人，拿下隊史第17座總冠軍，讓兩隊並列史上拿下最多總冠軍的球隊。 （譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1130607