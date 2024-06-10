NBA總冠軍賽塞爾蒂克2連勝力退獨行俠 唐西奇大三元白搭[影]

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（中央社波士頓9日綜合外電報導）獨行俠的唐西奇今天成為隊史在總冠軍賽拿下大三元的首人，但塞爾蒂克在哈勒戴攻下26分的帶領下逆轉，最終105比98拿下2連勝，目前在總冠軍賽以2比0領先。

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克在7戰4勝制總冠軍賽1比0領先的情況下，今天持續在主場迎戰達拉斯獨行俠。

此役獨行俠開賽打出7比2開局，塞爾蒂克一度靠波辛吉斯（Kristaps Porzingis）的跳投扳平，但獨行俠靠厄文（Kyrie Irving）連兩次切入上籃得手要回4分領先，在霍福德（Al Horford）砍進三分球將分差拉近到剩下1分時，葛林（Josh Green）要到犯規，靠他的3罰中2，獨行俠首節28比25領先。

次節塞爾蒂克在懷特（Derrick White）飆進三分彈後首度領先，之後雙方一陣拉鋸，在49比49戰成平手之際，靠布朗（Jaylen Brown）兩罰俱中，哈勒戴（Jrue Holiday）也砍進三分球，塞爾蒂克要到5分領先，雖然獨行俠的葛佛（Daniel Gafford）灌籃得手，但塞爾蒂克在上半場打完，反以54比51超前。

下半場開打後，塞爾蒂克在65比63兩分領先之際，拉出一波10比0攻勢，以75比63將分差拉開到兩位數。獨行俠在落後13分的情況下，以7比0攻勢把分差縮小到剩下6分，但普瑞查德（Payton Pritchard）飆進一記特大號的壓哨三分彈，讓塞爾蒂克前3節打完時，以83比74保有9分領先。

末節獨行俠在葛佛（Daniel Gafford）的灌籃後，將落後縮小到8分，但哈勒戴、懷特接連飆進三分球，讓塞爾蒂克把領先拉開到整場比賽最多14分。獨行俠靠著一波9比0的反撲，一度將分差拉近到5分，但華盛頓（P.J. Washington）挨了記火鍋，又讓布朗（Jaylen Brown）上籃得手，最終塞爾蒂克仍以7分之差收下勝利。

塞爾蒂克在主場拿下2連勝，美國當地時間12日（台灣時間13日）起，將前進獨行俠主場連打兩戰。

哈勒戴此役攻下塞爾蒂克最高的26分，並抓下11個籃板，布朗拿下全隊次高的21分，並有7次助攻，塔特姆（Jayson Tatum）有18分、12助攻、9籃板的準大三元成績，懷特與板凳出發的波辛吉斯（Kristaps Porzingis）分獲18分、12分。

獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）轟下全場最高32分，並有11籃板、11助攻進帳，有大三元的演出，華盛頓攻下17分，厄文（Kyrie Irving）雖獲16分，但三分線外3次出手全部落空，葛佛、瓊斯（Derrick Jones Jr.）分別得到13分、11分。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1130610