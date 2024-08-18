張育成睽違10年在台灣過生日 逢9不在球場慶生

（中央社記者楊啟芳台北18日電）今天是中華職棒富邦悍將「國防部長」張育成29歲生日，他也許下希望球隊一直贏球的生日願望；不過，由於今年是逢9，他刻意跟隊友說不要在球場慶生，明天則會跟家人過。

張育成在今年結束長達10年旅美生涯，投入中職季中選秀，並以狀元之姿加盟富邦悍將，成為大家備受關注的球星；今天悍將作客天母棒球場與味全龍隊交手的賽事，剛好是張育成29歲生日，這也是他睽違10年在台灣過生日，他笑說：「跟過年一樣，多久沒有過年，就多久沒有在台灣過生日了。」

不過，張育成表示，今天並沒有在球場跟隊友們慶生，因為「逢9」不想要刻意慶生，怕會運氣不好，但明天會跟老婆小孩一起過，「之前在美國都有慶生，因為老婆很喜歡過節日，喜歡那種儀式感，認識她以前都沒有在過，老婆今天也有送禮物給我，很開心。」

至於今年生日願望，張育成則許下：「一步一步來、穩紮穩打，希望可以一直贏球。」張育成目前出賽20場，66打數敲出14支安打、包含4發全壘打，打擊率2成12。（編輯：陳仁華）1130818