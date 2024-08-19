徐若熙6局好投率龍隊6連勝 獅隊苦吞5連敗

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中華職業棒球大聯盟味全龍隊今天靠投手徐若熙6局無失分好投壓制，以3比0擊敗統一7-ELEVEn獅隊，奪下本季最長6連勝，也讓獅隊苦吞5連敗，徐若熙獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊在嘉義市立棒球場迎戰龍隊，龍隊3局上有攻勢，王順和選到四壞保送，李凱威安打推進，陳品捷敲出內野滾地球，靠獅隊守備失誤跑回1分。

龍隊4局上拿莫．伊漾敲出內野安打，劉基鴻安打推進，再靠犧牲觸擊、王順和適時安打送回第2分；9局上1人出局後吉力吉撈．鞏冠敲安、獅隊牽制失誤、拿莫．伊漾選到保送，劉基鴻適時安打、替球隊多添1分保險分。

展現壓制力的徐若熙開賽連抓7個出局數，直到3局下1人出局後才被林岱安敲出獅隊團隊第1支安打，但及時回穩、沒讓獅隊延續攻勢。

徐若熙4局下雖被陳傑憲、陳鏞基敲出安打，保送潘傑楷讓獅隊攻占滿壘，但關鍵時刻製造滾地球出局、力守不失分。

徐若熙總計用85球投6局，僅被敲出5支安打，投出7次三振、1次四壞保送，無失分，優質先發奪下個人本季第6勝。

獅隊先發投手郭俊麟用81球投5局，被敲出6支安打，投出5次三振、2次保送，失掉2分（1分責失分），吞下個人本季第5敗。（編輯：李明宗）1130819