江坤宇延長賽敲再見安打 兄弟斬斷桃猿7連勝

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職今天在洲際球場賽事因雨延後近2小時，中信兄弟與樂天桃猿鏖戰到延長賽，最後10局下兄弟的江坤宇敲出再見安打，不受失誤影響，最終兄弟以4比3奪勝，斬斷桃猿7連勝。

這場比賽原訂傍晚5時開打，因雨延到6時50分才開始，結果3局上發生插曲，朱育賢的打席2好1壞時，兄弟先發投手猛登（Daniel Mengden）投出內角偏低的球，朱育賢認為是觸身球就先脫打擊手套。

經重播輔助判決後維持原判為壞球，不過猛登對於朱育賢相當不滿，接著讓朱育賢揮棒落空奪下三振後相當激動、口中念念有詞，並與桃猿一壘指導教練陳彥夆起口角，一度板凳清空險些引發衝突，所幸事件沒有擴大。

兄弟5局下在林吳晉瑋、岳政華擊出內野安打後，陳子豪遭到觸身球擊中左手掌而傷退，接著陳俊秀敲安打加上左外野手朱育賢失誤攻下2分，許基宏再擊出高飛犧牲打得1分，取得3比0領先。

6局上桃猿的朱育賢因游擊手江坤宇失誤上壘後，林泓育遭到觸身球，接著林智平敲出1打點安打，馮健庭再敲二壘安打送回2分，再將戰局扳平。

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雙方鏖戰至延長賽突破僵局制，10局上桃猿隊沒辦法攻下分數，兄弟投手吳俊偉順利守住滿壘危機；10局下詹子賢、江坤宇敲出安打，終場兄弟以4比3擊退桃猿，中斷對手的7連勝，桃猿終結者陳柏豪吞下敗投。

兄弟先發投手猛登此戰用89球投6局，被敲出5支安打，出現2次四死球，投出4次三振，失掉3分都不是責失分；兄弟第4任投手吳俊偉用27球投最後2局，沒有被敲出安打，投出1次保送、1次三振，沒有失分奪下勝投。（編輯：龍柏安）1130824