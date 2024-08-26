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張育成左手不適 檢查後骨骼韌帶無結構性損傷

2024/8/26 19:14（8/26 19:27 更新）
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中華職棒富邦悍將看板球員張育成（中）25日先發打第3棒，不過4局上突然傷退。（富邦悍將提供）
中華職棒富邦悍將看板球員張育成（中）25日先發打第3棒，不過4局上突然傷退。（富邦悍將提供）
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職富邦悍將隊野手張育成昨天出賽4局上揮棒不適傷退，球團今天發布訊息表示，張育成至醫院檢查後，骨骼和韌帶並無結構性損傷。

悍將昨天作客台南棒球場與統一7-ELEVEn獅隊比賽，張育成先發打3棒、守游擊，1局上被三振，4局上打席中揮棒有出現左手不適狀況，2好球1壞球時退場由葉子霆代打，昨天球團回報初步判斷為左手指關節擠壓挫傷。

悍將更新檢查狀況表示，張育成昨天比賽揮棒後左手不適退場，球團今天安排至醫院進行進一步檢查後，骨骼和韌帶並無結構性損傷，檢查結果僅局部腫脹，將持續治療消腫。

張育成目前為止本季一軍26場出賽，總計85打數敲出21支安打，包括6發全壘打，打擊率2成47。

悍將今天球員異動把蔣智賢下放二軍，明天將作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，悍將明天派出洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，桃猿派出本土投手陳克羿先發。（編輯：李亨山）1130826

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