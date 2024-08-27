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樂天桃猿簽下9名新秀 第9輪許賀捷未加盟

2024/8/27 17:42
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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職樂天桃猿隊今天宣布已經完成與9名新秀的簽約，除了選秀第9輪的許賀捷沒有加盟。桃猿球團表示，預計30日賽前為他們舉行加盟儀式，正式為他們披上樂天桃猿戰袍。

今年選秀會獲桃猿球團共選進10人，第1指名的張趙紘以簽約金新台幣510萬元、月薪8萬元加盟，合約另附帶100萬元激勵獎金；第2輪何品室融簽約金410萬、月薪8萬元，激勵獎金100萬元；第3輪曾冠傑簽約金325萬元，月薪8萬元，激勵獎金80萬元。

選秀第4輪王宇翔簽約金270萬元、月薪7萬元，激勵獎金70萬元；第5輪游承勳簽約金200萬元、月薪7萬元，激勵獎金70萬元；第6輪賴威誠簽約金130萬元、月薪7萬元，激勵獎金60萬元；第8輪呂承諺簽約金50萬元、月薪7萬元，激勵獎金35萬元。

先前樂天桃猿球團已公布第7輪李家明及第10輪盧冠宇的簽約條件，另外沒有與第9輪的許賀捷達成共識。

樂天桃猿球團表示，張趙紘、曾冠傑目前仍在U18亞青賽台灣隊集訓，他們將待比賽結束後向球隊報到，至於其他球員將陸續完成入隊相關作業。球團指出，30日賽前球團將舉行加盟儀式，9名新秀將到全猿主場穿上桃猿戰袍。（編輯：李亨山）1130827

張趙紘
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