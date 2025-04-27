林政華美技守備建功獲MVP 桃猿延長賽擊退悍將

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職樂天桃猿隊今天與富邦悍將比賽僵持，9局下桃猿隊林政華外野長傳美技守備擋住悍將超前分，延長賽10局桃猿靠犧牲觸擊造成悍將失誤跑回致勝分，以3比2拿下2連勝。

桃猿隊在新莊棒球場與悍將隊交手，悍將1局下靠著李宗賢安打、申皓瑋四壞保送、戴培峰觸身球保送攻占滿壘，高國麟高飛犧牲打送回團隊第1分，3局下李宗賢二壘打、申皓瑋安打送回第2分。

桃猿隊4局上追分，1人出局後廖健富敲出安打，2人出局後張趙紘二壘打送回1分，張趙紘中職生涯首安、首打點出爐；桃猿8局上陳晨威率先敲出內野安打，靠著犧牲觸擊推進，廖健富保送上壘，林智平關鍵安打送回追平分。

9局下2比2平手僵局，悍將孔念恩敲出二壘打，2人出局後周佳樂敲安，桃猿隊中外野手林政華長傳本壘讓孔念恩在本壘前出局，幫助球隊守住平手局面。

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兩隊鏖戰至延長賽，10局上桃猿隊馮健庭犧牲觸擊造成悍將守備失誤跑回超前分，10局下換上投手陳冠宇後援登板，沒讓悍將有機會得分，替球隊守住勝利。

林政華總計4打數敲出1支安打、有1得分，關鍵守備幫助球隊搶下勝利，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：管中維）1140427

中華職棒27日在新莊棒球場的例行賽由樂天桃猿隊與富邦悍將隊交手，雙方打到延長賽第10局才分勝負，終場由桃猿以3比2拿下勝利，球員賽後開心慶祝。中央社記者趙世勳攝 114年4月27日