中華電信永續大使戴資穎 推動竹林地4年撫育計畫

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（中央社記者黎建忠台北26日電）擔任中華電信永續發展大使的台灣羽球天后戴資穎今天前進新竹，參與「泰舊換新 竹構未來」ESG專案，展開大溪事業區第6林班桂竹林地為期4年的撫育計畫。

中華電信致力推動ESG永續發展，自2022年與農業部林業及自然保育署合作8年15萬棵造林計劃，攜手戴資穎於全台植樹至今種下4萬1415棵樹。

今年加碼參與農業部林業及自然保育署推動「自然碳匯生物多樣性保育專案媒合平台」的「泰舊換新 竹構未來」專案，與竹林周邊泰雅族部落團體合作，共同守護竹林生態永續。

日前向國際羽球總會（BWF）提出受傷保護排名請求的戴資穎，在接受中央社訪問時表示，很開心能參加這樣有意義的活動，台灣有很多很漂亮的地方，需要大家一起保護、維持；至於自己的傷勢問題她則不願多談，強調先養傷再看狀況。

中華電信董事長簡志誠在致詞時表示，「在這次的計畫中，我們更看重的是永續經營的理念，透過這樣的計畫與地方合作，我們不僅保護環境，增加當地就業機會。」

「泰舊換新 竹構未來」4年計畫，今年與農業部林業及自然保育署、地方協會、里民以及當地泰雅部落合作，展開桃園復興區竹林的撫育與管理，計畫涵蓋面積達33.756公頃竹林，逐年分區辦理至少8公頃以上桂竹林更新及生產。

中華電信強調，未來也持續攜手戴資穎推動8年15萬棵的植樹造林計畫，推動生態棲地保育，維護生物多樣性更減碳護地球。（編輯：陳政偉）1131026