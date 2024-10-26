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中華電攜手戴資穎做永續 4年撫育33公頃竹林

2024/10/26 16:40
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（中央社記者江明晏台北26日電）中華電信今天宣布，攜手戴資穎啟動永續新計畫，預計在桃園復興區4年撫育超過33公頃竹林，中華電董事長簡志誠表示，竹林固碳能力優異，不只可貢獻碳排，也可結合在地泰雅部落帶動周邊綠色經濟。

中華電信表示，自2022年與農業部林業及自然保育署合作8年15萬棵造林計畫，至今已於全台種下4萬1415棵樹，今年加碼參與農業部林業及自然保育署推動的「自然碳匯生物多樣性保育專案媒合平台」—「泰舊換新 竹構未來」專案，展開大溪事業區第6林班桂竹林地為期4年的撫育計畫，計畫涵蓋面積達33.756公頃，逐年分區辦理至少8公頃以上的桂竹林更新及生產。

簡志誠表示，竹林固碳能力優於本木很多倍，且不只可為地球永續做出碳排貢獻，結合在地山林泰雅部落，共同推動桂竹林撫育，也能帶動周邊綠色經濟，啟動正向循環。

戴資穎今天配戴竹製的耳環現身，並稱讚這個耳環「特別美、很喜歡」。

泰雅族青年解釋，戴資穎所戴的耳飾是透過沒有利用到的竹材製作，散發出桂竹天然的色澤，而桂竹林撫育出的竹材未來可外銷到日本，特別是日本劍道，全世界每3把竹劍就有1把來自桃園復興區，所以算是「竹界中的台積電」。（編輯：張均懋）1131026

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中華電信永續大使戴資穎 推動竹林地4年撫育計畫
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