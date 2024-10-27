龍隊王順和劉俊緯赴澳職 加入墨爾本王牌隊訓練出賽

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職味全龍隊與澳洲職棒墨爾本王牌隊球員交流合作，安排龍隊野手王順和、劉俊緯於11月5日至25日間前往澳職，將會參與球隊訓練和澳職例行賽。

澳職墨爾本王牌隊（Melbourne Aces）與龍隊合作，龍隊野手王順和、劉俊緯將赴澳洲隨墨爾本王牌隊進行打擊和守備等訓練，並參與澳職例行賽。

23歲外野手王順和在2020年選秀第4輪被龍隊選進，今年獲得較多一軍出賽機會，整季33場出賽，共99打數敲出28支安打，打擊率2成83。

20歲內野手劉俊緯是龍隊去年選秀首輪選進好手，今年首度在一軍亮相，49場出賽共157打數敲出33支安打，包括1發全壘打，打擊率2成10。

王順和與劉俊緯今年都有代表台灣打U23世界盃棒球賽，王順和賽會總計23打數敲出5支安打，包括1發全壘打，打擊率2成17；劉俊緯U23世界盃出賽合計敲出7支安打，包括2發全壘打，打擊率2成80。（編輯：張雅淨）1131027