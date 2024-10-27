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全民運屏東強項競速滑輪進帳3金1銀 李孟竹破大會

2024/10/27 21:31（10/27 21:41 更新）
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亞運金牌好手李孟竹（圖）在27日全民運動會表現亮眼，於滑輪溜冰女子組競速溜冰10000公尺淘汰賽以16分18秒327成績破大會紀錄，收下金牌。（屏東縣體育發展中心提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年10月27日
亞運金牌好手李孟竹（圖）在27日全民運動會表現亮眼，於滑輪溜冰女子組競速溜冰10000公尺淘汰賽以16分18秒327成績破大會紀錄，收下金牌。（屏東縣體育發展中心提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年10月27日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）競速滑輪是屏東強項，今天在全民運動會一如預期捷報頻傳，納3金1銀；其中亞運金牌好手李孟竹，不但獲滑輪溜冰女子組競速溜冰10000公尺淘汰賽金牌，更破大會紀錄。

屏東縣政府體育發展中心今天發布新聞稿表示，屏東地主隊在滑輪溜冰場捷報頻傳，李孟竹率先在女子組競速溜冰200公尺計時賽中席捲金牌入袋、選手劉懿萱帶走銀牌；李孟竹在女子組競速溜冰10000公尺淘汰賽，以16分18秒327成績破大會紀錄，笑納第2面金牌；男子組競速溜冰200公尺計時賽，上屆金牌郭立揚連霸成功，屏東隊總計進帳3金1銀，是本日滑輪溜冰場上最大贏家。

體發中心指出，李孟竹在上屆賽會中，僅以0.018秒些微差距驚險奪冠，本屆比賽則以0.040秒差距勝出，金牌實力實至名歸；同室操戈的劉懿萱雖不敵李孟竹，但與銅牌成績有0.060秒差，屏東雙姝幾乎制霸全場。

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屏東縣代表隊教練團表示，在200公尺項目中，李孟竹和劉懿萱都是國內首屈一指選手，賽前訓練與評估中，劉懿萱表現甚至略優於李孟竹，但今天劉懿萱落居下風的因素，還是在於臨場穩定性，兩人間實力非常接近；而10000公尺比賽，除著重選手體力及瞬間爆發力，各圈配速與教練戰術規劃也同等重要，李孟竹連拿2面金牌，可說是長短距離兼備的優秀運動員。

滑輪溜冰是屏東強項，縣府在此項目挹注資源及體育人才培育耕耘多年。體發中心表示，明天滑輪場將上演1000公尺爭先賽，本日獲殊榮的屏東雙姝也將出賽競逐，預料可再為地主隊增添獎牌。（編輯：陳仁華）1131027

#李孟竹
#屏東縣
#亞運
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