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電競棒球12強外隊踢館 日本Tomokun是大魔王

2024/11/1 18:29
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（中央社記者黎建忠台北1日電）電競棒球12強台北小組賽將於明天開戰，來台的4名日本選手中，以Tomokun（馬場智也）實力最為頂尖。他透露，自從晉級之後，就一直想著要一路贏回日本東京巨蛋。

台北小組賽的4名日本選手SHORA、NEGRAY、Tomokun、DOIYA都已經在今天先後抵台，其中Tomokun和DOIYA因為班機比較早抵達，都已經到賽場進行過器材練習。

現年21歲的馬場智也接受中央社訪問時表示，一直到昨天都還在練習，加上平常都會直播，其實有點疲憊，但今天一碰到搖桿，整個人精神都來了，現在狀態非常好。

馬場智也透露，自己從5、6歲就開始接觸實況野球這款遊戲，當然中間父母也有禁止過，「但看到我慢慢玩出成績後，似乎也就不這麼反對，一直到現在推出了電競棒球12強這個賽制，我就更投入在這裡頭了。」

根據電競棒球12強報名截止時，馬場智也的PR值高居世界第1。PR值代表選手的能力和強度，只要線上對戰獲勝就會增加，輸球就會扣分。

馬場智也強調，自從晉級到台北小組賽後，「自己滿腦子想的就是要一路贏回日本、前進東京巨蛋，想要在滿場觀眾之下，拿下這次比賽的冠軍。」

至於27歲的DOIYA（大上拓海）平常是系統工程師，國、高中就是日本乙組棒球隊的成員，到現在都還在打棒球，參加一些社區型賽事，主要防守左外野。

他透露，自己2016年才開始接觸實況野球，2018年才比較認真練習和比賽，直到日本有實況野球的電競職業賽後就全心投入。（編輯：陳政偉）1131101

#日本
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