塞爾蒂克擒殺黃蜂 爆塔特姆遭前隊友衝撞插曲

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（中央社夏洛特1日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克球星塔特姆（Jayson Tatum）今天攻下32分，率隊124比109擊敗東道主夏洛特黃蜂，不過賽中發生他被前隊友威廉斯（Grant Williams）撞倒的插曲。

法新社報導，塔特姆搶下32分、11籃板，繳出本季個人第3個「雙十」成績。隊友布朗（Jaylen Brown）挹注25分、6籃板、5助攻。

兩隊第4節爆出緊張局面，塔特姆運球要過半場之際，威廉斯從左後方衝撞上來，塔特姆摔得四腳朝天。威廉斯被驅逐出場，而布朗等人當時顯然對他很不滿。

不到一分鐘後，黃蜂後衛拉梅羅．波爾（LaMelo Ball）因塔特姆投三分球時強行擠入他下方位置，被判惡意犯規。黃蜂隊友布里吉斯（Miles Bridges）在比賽尾聲也遭驅逐出場。

兩隊明天將再度對決，火藥味有可能因此更濃，但塞爾蒂克教頭馬茲拉（Joe Mazzulla）並不擔心。

馬茲拉表示：「比賽出現肢體衝撞，大夥處理得很好，非常沉著，執行力很強。」他尤其滿意塔特姆對威廉斯犯規的反應。

馬茲拉說：「我很高興他沒事。我最滿意的是他立馬跳起來，沒有躺平…並且走上罰球線，完成他的任務。」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1131102