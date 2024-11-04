楊加力勤練大招 備戰Red Bull BC One資格賽

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（中央社記者黎建忠台北4日電）台灣女子霹靂舞好手楊加力今天出席贊助商活動時透露，目前正在積極準備12月的Red Bull BC One總決賽資格賽，她笑說「一定要把最頂的招式拿出來才有機會。」

先前代表台灣參加杭州亞運的霹靂舞國手楊加力，今天出席贊助商新品上市記者會，她透露自己平常就很愛喝珍珠奶茶，所以每次泡好運動蛋白飲品時，都會自己加珍珠，不過運動蛋白對於運動員訓練後的修復很有幫助。

儘管楊加力無緣巴黎奧運，但她於9月到10月間在歐洲待了1個月，還參加了3場國際大賽，她笑說「我的感覺好像每週都在比賽，但歐洲選手感覺就特別從容，好像隨時都可以對決一下。」

她透露，這段時間在歐洲學到了很多，不論是新動作或者態度上，都跟以前不太一樣，所以很期待12月初在巴西舉辦的Red Bull BC One總決賽資格賽。

楊加力指出，「因為我還要先比資格賽，所以勢必要把所有最頂的大招都先拿出來用，才有機會進入最終16強的總決賽，我現在已經很期待比賽的到來。」

Red Bull BC One總決賽將於12月7日在巴西里約熱內盧登場，台灣霹靂舞一哥孫振將以外卡身分直接參加16強的總決賽，另外小將吳定杰與楊加力都必須先比資格賽。（編輯：李亨山）1131104