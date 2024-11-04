兄弟朝複數年談約留詹子賢陳子豪 王建民也會談續約

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中信兄弟詹子賢、陳子豪行使自由球員權利，領隊劉志威表示，包括有FA資格的許基宏在內，3人基本上都會朝複數年合約談、全力留人；另外投手教練王建民合約到期也會談續約。

中職中信兄弟野手詹子賢、陳子豪都確定行使自由球員權利（FA），領隊劉志威今天出席頒獎典禮受訪表示，兄弟隊中有符合自由球員行使資格的，基本上都會鼓勵他們提出，這是球員的權利，也推動職棒環境進步，球團認為這對職業運動來說是正常的。

至於同樣具有自由球員行使資格的野手許基宏，劉志威表示，目前還沒正式收到通知，但無論詹子賢、陳子豪、許基宏，都有想要留隊的意願，之前也都有跟球員溝通過。

30歲的詹子賢、29歲的陳子豪和32歲的許基宏，都正職生涯巔峰年紀，劉志威表示，這種情形會正常化，越來越多球員很年輕就進到職棒，也會變成正常市場機制，對於與3人談約，基本上會採複數年合約方向談。

對於市場上其他隊的自由球員，劉志威表示，現階段先以全力留下原本的球員優先，先處理好之後再考慮其他隊的球員。

明年球季兄弟總教練平野惠一續任，但劉志威表示，教練團是否會異動，還需要跟總教練整體討論才會比較明確。

兄弟投手教練王建民合約也到期，劉志威表示，當然會再與王建民談續約，相信王建民應該也有意願留在兄弟跟大家一起。（編輯：張雅淨）1131104