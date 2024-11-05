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林威助恭喜平野惠一奪冠 強調管理職與總教練不同

2024/11/5 16:31（11/5 16:41 更新）
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中華職棒富邦悍將隊副領隊兼農場主管林威助（圖）新上任，5日受訪談及中信兄弟隊總教練平野惠一本季帶隊奪得總冠軍時表示，前幾天有跟他聯絡，「我也有跟他說恭喜，帶得很好。」中央社記者楊啟芳攝 113年11月5日
中華職棒富邦悍將隊副領隊兼農場主管林威助（圖）新上任，5日受訪談及中信兄弟隊總教練平野惠一本季帶隊奪得總冠軍時表示，前幾天有跟他聯絡，「我也有跟他說恭喜，帶得很好。」中央社記者楊啟芳攝 113年11月5日
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（中央社記者楊啟芳新北5日電）中職富邦悍將副領隊兼農場主管林威助新上任，談到平野惠一帶領中信兄弟奪冠，林威助今天表示，近期有恭喜平野惠一，稱讚他帶隊帶得很好，並強調總教練與管理職的角色不同。

林威助曾在2021年、2022年帶領中信兄弟取得2連霸，當初林威助引薦進兄弟的日籍教練平野惠一，今年帶領兄弟再度奪下總冠軍、重返榮耀。林威助今天表示，平野惠一前幾天有跟他聯絡，「我也有跟他說恭喜，帶得很好。」林威助指出，每一隊總教練都很辛苦、壓力很大，但都是希望球員打出好成績。

林威助以前帶兵風格就是以嚴格聞名，甚至有「舉頭三尺有威助」的封號，如今身為悍將副領隊兼農場主管，他強調，「職位不同，總教練需要去叮嚀的事情比較多，可能球員會覺得總教練比較嚴格，但是總教練的責任就是這樣，當下我的責任也是這樣。」

不過林威助指出，現在自己是管理職，「必須要跟我的團隊好好協調，包括行政團隊、教練團，怎麼樣把球隊往好的方向帶。」

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林威助在今年年初曾擔任台灣體育運動大學的客座打擊教練，他提到，可以用不同身分來教學生球員是一件很好的事情，「去那邊是打擊教練，跟球員互動相對比較多，看著他們慢慢打出好成績，很有成就感。」

另外，像是悍將訓練基地的設施部分，林威助表示，有與球團討論哪裡需要改善，「有些需要時間，不一定可以馬上做這件事情，不過自己認知是要先把環境顧好，沒有好的環境球員可能會受傷，一些器材都有提出建議，如果可以慢慢朝這個方向來做，相信對球隊來講是加分的。」（編輯：李亨山）1131105

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