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平野惠一為女性發聲 盼台南棒球場休息室增女廁

2025/4/2 18:06
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（中央社記者楊啟芳新北2日電）中職富邦悍將今天在新莊棒球場進行主場開幕戰、與中信兄弟交手，兄弟總教練平野惠一直言，很開心新莊球場變漂亮，也提到盼台南棒球場的休息室能增設女性廁所，提供更好環境。

富邦悍將在去年季後進行主場新莊棒球場的整修工程，包括外野觀眾座椅更換、界外區換成人工草皮、燈柱換為LED燈等。兄弟今天首次以客隊身分到整修後的新莊球場，兄弟總教練平野惠一表示，「當然球場變漂亮會覺得很開心，重新整理外野座位也是為了球迷，讓球迷看球更開心就是好事。」

平野惠一也提到球場廁所的重要性，他指出，未來兄弟主場洲際棒球場的廁所也會慢慢改善，並提到希望台南棒球場可以有更多乾淨的廁所，「因為台南球場比較小一點，而且球員休息室沒有女生廁所。」平野惠一指出，由於兄弟有女性教練莎菈（Sarah Edwards），比賽期間比較不方便。

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平野惠一強調，「希望有更多、更好的環境可以提供給女性，以前日本的球場也是這樣，廁所比較髒，但慢慢順應時代重整，也希望未來棒球場能吸引更多女性、小孩進場。」

此外，兄弟球團今天宣布洋投克迪（Kirk McCarty）因個人因素與生涯規劃離隊，談到洋投戰力，平野惠一表示，「基本上不太擔心，我都是有多少戰力就用多少戰力去打比賽，戰力一切都是交給球團，去年拿冠軍克迪也是貢獻很多，對他充滿感謝。」（編輯：李亨山）1140402

平野惠一
王政順板凳待命加油聲最大 代打開轟達成生涯百安黃博多優質先發兄弟搶勝 王威晨守備拚命有隊長自覺
克迪
兄弟洋投克迪因生涯規劃離隊 球團表達祝福兄弟開季洋投競爭 德保拉自信：相信老闆知道怎麼選
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