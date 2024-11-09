中信兄弟台中封王遊行出發 上千球迷歡送

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中9日電）本季中華職業棒球大聯盟總冠軍中信兄弟隊封王遊行今天在台中市政公園出發，上千球迷到場歡送，地主台中市長盧秀燕簡短致詞表示，今年又封王好爽、2025年連霸封王遊行再見。

台中市政府攜手兄弟球團舉辦封王遊行感謝祭，兄弟總教練平野惠一代表贈送盧秀燕總冠軍合照紀念板及首隻冠軍版兄弟吉祥物小翔娃娃，感謝中市府長期齊心協力提供兄弟各項資源，成為球團最堅強後盾。

盧秀燕表示，英雄在場時，她一向省話，光榮時刻留給英雄，她只有2句話，「今年我們又封王好爽；中信兄弟明年再拿下總冠軍，我們封王遊行再見」。

遊行由兄弟教練、選手與啦啦隊Passion Sisters搭雙層巴士，自中市府出發繞行市區到洲際棒球場，中市府支援警用重型機車前導開道，確保活動順利進行。

中市府運動局表示，遊行車隊上午11時從市府出發，封王遊行活動全程「不停靠」任何站點，行經市政公園府會園道、市政北五路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段（文華高級中等學校）、文心路二段、崇德路三段（中國信託銀行洲際分行）、崇德十九路、四平路並回終點洲際棒球場，迎接冠軍兄弟們回「英雄谷」。（編輯：李明宗）1131109

慶祝台中地主隊中信兄弟隊今年勇奪中華職業棒球大聯盟總冠軍，台中市政府攜手中信兄弟球團9日舉辦封王遊行感謝祭，市長盧秀燕（前中）到場。中央社記者郝雪卿攝 113年11月9日