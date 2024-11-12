NBA密契爾轟36分騎士開季12連勝 聯盟史上第8隊

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（中央社記者黎建忠台北12日電）美國職籃NBA克里夫蘭騎士，今天作客公牛主場，靠著當家球星密契爾攻下本季新高的36分帶動下，以119比113擊敗對手，成為聯盟史上第8支開季拉出12連勝的球隊。

根據美國媒體NBC報導，包括今天的騎士在內，共有8支球隊達成開季至少12連勝的紀錄。包括1982-83年的西雅圖超音速、1996-97年的芝加哥公牛，以及今天的騎士都是開季12連勝。

另外，1957-58年的波士頓塞爾提克、2002-03年的達拉斯獨行俠同為開季14連勝；1948-49年的華盛頓首都、1993-94年的休士頓火箭則是開季15連勝。

NBA史上「最狂」則是2015-16年球季的金州勇士，當年完成開季24連勝紀錄，也是今天騎士「達陣」之前，聯盟上一支達到開季至少12連勝的球隊。

有趣的是，勇士在當年締造開季24連勝紀錄，卻在總冠軍賽敗給詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士。

騎士的密契爾（Donovan Mitchell）上半場就火力全開攻下25分，包括5記三分球，還上演一次360度拉桿轉身上籃美技，幫助騎士半場結束取得67比66的1分領先。

下半場雙方互有領先，不過雙方在106比106平手時，騎士靠著莫布里（Evan Mobley）、密契爾、賈蘭德（Darius Garland）、勒佛特（Caris LeVert）聯手貢獻9比2小高潮奠定勝基，也讓騎士如願收下勝利。

公牛全隊以拉文（Zach La Vine）26分、6籃板表現最佳，但團隊共發生20次失誤，讓騎士從中得到了35分是致命傷。（編輯：龍柏安）1131112