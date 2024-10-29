NBA班凱羅轟50分率魔術擊退溜馬 成隊史第4人締造生涯代表作[影]

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）2022年NBA選秀狀元班凱羅今天半場狂飆37分、單場更轟下生涯新高50分，成隊史第4位躋身「50分俱樂部」球員，率魔術以119比115擊敗溜馬，締造生涯代表作的他直喊：「我快累死了。」

奧蘭多魔術在2022年美國職籃NBA選秀會以狀元籤選進班凱羅（Paolo Banchero），而班凱羅不僅曾獲選年度新人，上季還入選全明星賽，今年展開生涯第3個賽季。

魔術開季前3戰拿下2勝1敗，今天在主場面對印第安納溜馬，班凱羅上半場勢不可擋，並展現高效率，出賽19分鐘，17投13中獲得37分、7籃板、6助攻，成為繼1998年以來第3位半場至少35分、5籃板、5助攻的球員，前兩位分別是哈登（James Harden）和密契爾（Donovan Mitchell）。

班凱羅儘管第3節突然找不到準星，單節6投皆墨，僅靠罰球拿到4分，所幸在決勝節找回手感，幫助落後的魔術在最後2分鐘取得超前，並在倒數10.1秒2罰中1，助魔術手握4分領先優勢，順利收下賽季第3勝。

班凱羅今天全場26投16中，繳出50分，外加13籃板、9助攻「準大三元」成績。他賽後表示，「我很累，我快累死了，但這是一場精彩的比賽。每一球投出去，就感覺有了，這種感覺太棒了，雖然並非每一場都這樣，但我高興今天是如此。」

過去魔術隊史有3名球員單場曾拿下至少50分，麥格瑞迪（Tracy McGrady）就占4次，「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、安德森（Nick Anderson）各1次。

美國媒體ESPN報導，班凱羅成為自麥格瑞迪2004年3月對戰華盛頓巫師狂飆隊史新高62分後，隊史近20年來首位獲得50分球員，也是本季NBA第一人。

班凱羅不僅以21歲351天之姿，成為魔術隊史單場拿下50分最年輕的球員，根據美國媒體StatMuse統計，班凱羅還加入詹姆斯（LeBron James）行列，成為史上在22歲前單場能至少拿下50分、10籃板和5助攻的球員，同時也是自2006年詹姆斯後，再出現能狂飆50分的前鋒。（編輯：張雅淨）1131029