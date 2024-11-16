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NBA詹姆斯生涯首度連4場大三元 助湖人4連勝

2024/11/16 12:16
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（中央社記者黎建忠台北16日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天踢館馬刺主場，靠著詹姆斯締造生涯首度連續第4場大三元，加上戴維斯挹注40分、12籃板，終場就以120比115笑納4連勝。

湖人今天展開客場背靠背2連戰，首戰來到聖安東尼奧，挑戰溫班亞馬（Victor Wembanyama）坐鎮的馬刺，首節湖人僅以1分領先，不過半場結束取得68比60的優勢。

下半場雙方仍舊互有拉鋸，終場前2分18秒，馬刺靠著菜鳥卡瑟爾（Stephon Castle）兩罰俱中取得113比111超前。

接下來，湖人靠著芮維斯（Austin Reaves）的三分球破網帶動下，包括詹姆斯（LeBron James）終場前25秒奠定勝基的上籃，直接一波9比2攻勢關門逆轉，如願收下近期4連勝。

詹姆斯出賽38分鐘攻下15分、16籃板、12助攻，完成生涯例行賽第117次大三元；根據美國媒體運動畫刊（Sports Illustrated）報導，這是詹姆斯22年職業生涯首度連4場大三元，卻是在他39歲這一年辦到的。

詹姆斯賽後接受ESPN訪問時表示，很開心自己在這個年紀還能維持這樣的狀態，也要感謝不同的隊友在不同的時間點跳出來幫助球隊，「不過今天我還是發生太多失誤（7次）。」

詹姆斯也強調隊友戴維斯（Anthony Davis）的重要性，「他在攻守兩端都主宰著比賽，對於球隊有很大的貢獻，因此關鍵時刻我們都要確保他拿得到球。」

戴維斯拿下40分、12籃板，完成他生涯自從2020年以來第5次單場至少「40分、10籃板」；頂替腳踝受傷八村壘先發的菜鳥內希特（Dalton Knecht）稱職拿下14分。

至於馬刺則以溫班亞馬的28分、14籃板表現最佳，但他在第4節和戴維斯相撞後，始終臉露不舒服表情打完比賽。（編輯：李亨山）1131116

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