NBA騎士宰公牛 開季14連勝破隊史紀錄

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）美國職業籃球聯盟（NBA）克里夫蘭騎士隊今天靠密契爾飆進7顆三分球、轟下37分，以144比126輕取芝加哥公牛隊，達成開季14連勝，打破在球員詹姆斯時期3次13連勝隊史紀錄。

騎士（Cleveland Cavaliers）曾在詹姆斯（LeBron James）時期，在2008-09賽季、2009-10賽季與2017-18賽季3度完成13連勝，14連勝也追平NBA史上第3長開季連勝紀錄。

美聯社報導，騎士是NBA史上第6支開季14連勝隊伍，也是自2015-2016賽季金州勇士隊（Golden State Warriors）以來首隊。

騎士在主場對戰公牛（Chicago Bulls），首節以87％高命中率，取得49比34領先，創隊史單節得分紀錄，公牛次節展開追分，半場追成73比77。

公牛第3節靠懷特（Coby White）三分球一度超前，而騎士憑藉多點開花攻勢，重新掌控比賽，帶5分領先進入決勝節。

公牛決勝節守不住密契爾（Donovan Mitchell），讓密契爾單節狂拿18分，騎士最終以144比126贏得勝利，這是騎士本季第6次單場得分130分以上，締造隊史新猷。

這一勝也是騎士在NBA盃分組賽首勝，密契爾賽後說：「我們想去拉斯維加斯，我們想要贏球，這就是我們的想法。」NBA盃4強和決賽將在拉斯維加斯（Las Vegas）舉行。

這場比賽騎士4人得分超過20分，密契爾三分手感火燙，13投7中、攻下37分，外加7籃板、4助攻，賈蘭德（Darius Garland）29分次之，艾倫（Jarrett Allen）與勒佛特（Caris LeVert）各得24分、22分。

至於公牛懷特飆進6顆三分球、斬獲29分，而佛契維奇（Nikola Vucevic）獲25分，另有8籃板，依舊難敵騎士驚人團隊火力。（編輯：李明宗）1131116