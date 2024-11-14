NBA詹姆斯創最老球員連3場大三元 湖人擊敗灰熊[影]

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（中央社記者黎建忠台北14日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天靠著詹姆斯繳出35分、14助攻、12籃板的大三元成績單，以128比123擊敗曼菲斯灰熊，完成主場6連勝，而詹姆斯也成為史上最老連3場大三元的球員。

詹姆斯（LeBron James）今天在主場迎戰灰熊，他全場出賽37分鐘22投13中，繳出35分、14助攻、12籃板的連續3場大三元成績單。根據ESPN資料顯示，詹姆斯以39歲又319天的年紀，締造聯盟史上最老球員連3場大三元紀錄。

詹姆斯打破的正是他自己在2019年締造的34歲又310天舊紀錄；而在前一位，是現任達拉斯獨行俠總教練基德（Jason Kidd），在2008年締造的34歲又291天。

今年12月30日要滿40歲的詹姆斯，本季打來毫無明顯老化現象，平均23.2分雖是除了菜鳥年以外的新低，但三分球命中率44.4%卻是生涯新高，而每場8.9次助攻也是近5個賽季來最高。

主場作戰的湖人，首節以38比26領先，但半場結束優勢僅剩下1分；第3節湖人進攻受阻，加上中鋒戴維斯（Anthony Davis）因犯規麻煩提前下場休息，讓湖人從領先到落後。

幸好湖人菜鳥內希特（Dalton Knecht）從第3節末到第4節初的2記三分彈，幫助湖人緊咬戰局，才能完成最後的逆轉勝。內希特全場打了31分鐘，攻下本季新高的19分，包括5投5中三分球。

賽後湖人總教練瑞迪克（J.J Redick）對這名菜鳥讚譽有加，「我認為內希特那2顆三分球是我們能重回比賽的關鍵，不只是投籃，他在場上的能量，可以防守也可以製造機會，表現非常好。」

這是湖人自從2010-11年賽季以來，再度締造開季主場6勝0敗的紀錄。（編輯：李亨山）1131114