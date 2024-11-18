NBA密契爾輪休騎士仍開季15連勝 史上第4隊[影]

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（中央社記者黎建忠台北18日電）美國職業籃球聯盟（NBA）克里夫蘭騎士隊當家球星密契爾今天雖輪休，仍靠全隊4人得分超過20分平均火力，在主場以128比114擊敗黃蜂，成為NBA史上第4個開季15連勝球隊。

前3隊分別是1948年到1949年華盛頓首都隊、1993年到1994年休士頓火箭隊（Houston Rockets）與2015年到2016年金州勇士隊（Golden State Warriors），其中勇士締造開季24連勝仍是NBA紀錄。

根據騎士（Cleveland Cavaliers）賽程，20日客場出戰去年總冠軍波士頓塞爾蒂克隊（Boston Celtics），預料將是能否延續連勝紀錄關鍵戰役。

頂替密契爾（Donovan Mitchell）在主場先發出賽的傑洛姆（Ty Jerome）沒漏氣，攻下生涯新高24分。

騎士首節就以38比28取得領先，半場結束更靠67％投籃命中率，以72比59取得雙位數領先，其中傑洛姆半場就送出追平生涯最佳的8次助攻。

夏洛特黃蜂隊（Charlotte Hornets）下半場努力追分，前3節結束追到3分落後，但騎士團隊戰力出色，第4節始終維持領先，終場前2分44秒、1分41秒，分別由傑洛姆、賈蘭德（Darius Garland）各砍進1記三分彈，擴大差距到15分，等同宣判對手死刑。

騎士5名先發球員中，賈蘭德攻下全隊最高25分，另外莫布里（Evan Mobley）、艾倫（Jarrett Allen）各有23、21分進帳。

黃蜂以後衛波爾（LaMelo Ball）攻下31分、12次助攻表現最佳，但他前一場賽後訪問出現歧視和冒犯字眼，被NBA罰款10萬美元（約新台幣325萬元）。 （編輯：李明宗）1131118