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12強日本11比3扳倒多明尼加 預賽5戰全勝劍指2連霸

2024/11/18 21:39（11/18 22:03 更新）
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日本隊18日在世界12強棒球賽B組預賽最後一戰，以11比3大勝多明尼加隊。（共同社）
日本隊18日在世界12強棒球賽B組預賽最後一戰，以11比3大勝多明尼加隊。（共同社）
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（中央社台北18日綜合外電報導）日本隊今天在世界12強棒球賽B組預賽最後一戰，以11比3大勝多明尼加隊，將以預賽5戰全勝之姿，回到主場東京打4強複賽，力拚2連霸。

此役無關晉級，因為日本昨天以7比6擊敗古巴，確定晉級4強複賽，但今天對上具有多位大聯盟資歷選手的多明尼加，開局戰況仍十分激烈。

1局上，日本利用2支一壘打與2次保送率先攻下1分，多明尼加下半局也以連續的一壘打與二壘打扳回一城，雙方1比1平手。

到了2局下，多明尼加藉由2支二壘打，再進帳1分。3局上，日本靠著森下翔太及佐藤都志的一壘打、捕手捕逸及保送，追成2比2平手。

5局上，多明尼加換投，但上場就4壞保送日本打者佐野惠太及森下翔太，加上2次暴投與栗原陵矢、坂倉將吾的一壘安打，多明尼加丟2分後再次換投。之後日本擊出雙殺，但栗原陵矢跑回本壘，日本5比2領先。

6局下多明尼加靠暴投得到第3分，日本7局上3支一壘安也摘下1分，比數形成6比3。9局上，日本先是在滿壘局面下攻進2分，接著靠2支二壘打再添3分。多明尼加9局下未能力挽狂瀾，最終以3比11敗給日本。

日本21日起將回到主場東京巨蛋打4強複賽，依序與美國、委內瑞拉及台灣交手，爭取繼2019年之後再度封王。複賽戰績前2名將於台灣時間24日晚間6時爭奪冠軍，第3、4名於同日上午11時進行季軍戰。（譯者：陳正健）1131118

#日本
#多明尼加
#12強
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