董子浩回家鄉寒溪部落帶少棒 盼助孩子發展更好

（中央社記者楊啟芳台東29日電）前職棒球員董子浩目前回到自己家鄉寒溪部落帶少棒球員，雖然面臨場地受限、少子化問題，不過他直呼，把小朋友帶到會打球很有成就感，也希望讓孩子的未來發展更好。

第31屆原棒協關懷盃今天在台東開打，宜蘭縣寒溪國小總教練董子浩年僅28歲，是前樂天桃猿隊職棒選手，從2022年開始擔任三星國中青少棒隊總教練，今年則是到宜蘭縣寒溪國小任教。

談到回寒溪國小執教的契機，董子浩表示：「因為寒溪是自己部落，有開缺之後就馬上決定回來自己部落帶小孩子，因為沒有人會回去那麼遠的地方。」被問到帶國中生與國小生的差別，他笑說，差別很大，「國中的話用講的都會聽得懂，但小學要親身下去做，他們才會懂」。

雖然寒溪國小今天以2比7不敵台東縣豐田國小，不過董子浩直呼小朋友已經進步很多，「剛進去的時候都『噗嚨共』（傻傻的），從不會打球帶到會打球，自己也很有成就感，也感謝部落家長都放心把小孩交給我們。」

董子浩直言，寒溪國小的練球環境沒有像其他地方這麼好，由於球員無法住校、宜蘭又常下雨，很常只能在風雨操場、停車場練球，「還不到半個籃球場，有時候1天只能練1個小時，很有限，但我還是想盡全力讓這些孩子發展更好」。

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目前寒溪國小沒有正規球場，甚至連紅土都沒有，董子浩指出，有時候出來比賽，小朋友沒辦法習慣場地，「如果有球場，一定會變得不一樣」。除了場地問題，少子化也是困境之一，他說：「主要是因為我們只有部落的人，現在二到六年級加起來球隊只有18到20人。」

不過寒溪部落其實出過很多職棒選手，像是「岳家三兄弟」，培養出12強冠軍國手岳東華，以及董子浩、董子恩、董秉軒等人，但因為以前寒溪國小沒有棒球隊，只有岳少華是在寒溪國小畢業。董子浩說：「那時候我跟同梯的岳東華是到三星打球，至少現在不用跑這麼遠了。」（編輯：管中維）1131129