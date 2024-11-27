12強賽台灣奪冠 嘉市府加碼獎勵岳東華70萬元

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，全民沸騰，各縣市紛紛加碼頒發國手獎金；設籍嘉義市的岳東華，嘉義市長黃敏惠今天與相關局處研討後，將頒予新台幣70萬元獎勵金。

無黨籍嘉義市議員顏翎熹今天在市議會質詢，指岳東華戶籍設在嘉義市，各縣市都為設籍的選手加碼獎勵，但根據嘉義市政府相關規定，無法給予岳東華獎勵，建議市府應修改相關獎勵要點，鼓勵優秀選手。

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黃敏惠指出，最近才知道岳東華戶籍在嘉義市，岳東華原本是宜蘭人，後來設籍嘉義市有其個人原因，不過，只要是嘉義市民都會依照規定獎勵，將和相關局處討論如何給予獎勵、加碼。

嘉義市政府下午回應，世界12強棒球賽為棒球界重要的國際賽事，等同奧運賽的規格。台灣在世界12強棒球賽奪冠，成就非凡，實為特殊。岳東華為國爭光，市府特別依國光獎金10%額度發給獎勵金70萬元，榮耀嘉義。（編輯：郭諭儒）1131127