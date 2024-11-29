諸羅山盃少棒賽12/22開打 嘉市力邀台灣隊經驗傳承

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（中央社記者姜宜菁嘉義市29日電）嘉義市政府今天表示，參與世界棒球12強賽事的台灣隊28名好手中，有17名選手曾參與諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，力邀返嘉經驗傳承，讓眾人看見永不放棄的KANO精神。

嘉義市長黃敏惠今天表示，諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於12月22日在市立棒球場登場，屆時開幕典禮上頒發新台幣70萬元加碼獎金給設籍嘉義市的台灣隊國手岳東華，也希望邀請曾參與過諸羅山盃國際軟式少年棒球的選手「回娘家」，與所有參賽的小選手們分享追逐夢想、在賽場上拚搏的經驗。

嘉義市教育處長郭添財表示，1931年嘉農征戰甲子園透過棒球揚名國際，讓世界看見「永不放棄」的堅毅KANO精神，奠定嘉義市成為棒球的原鄉。自民國87年起舉辦諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，26年來許多棒球好手在此嶄露頭角，今年將邁入第27屆，期待能帶給大家更熱血的體驗與感動。

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嘉義市教育處指出，台灣隊28名好手中，有17名選手曾參與諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，包括台灣隊長陳傑憲、林家正、林立、岳東華、張政禹、李凱威、江坤宇、戴培峰、江國豪、陳冠偉、陳晨威、林安可、黃恩賜、吳俊偉、王志煊、莊昕諺、曾頌恩。

嘉義市教育處力邀17名選手「回嘉」傳承經驗，也邀請球迷們來嘉重燃棒球魂，以行動給予球員支持。（編輯：郭諭儒）1131129