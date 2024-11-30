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上屆國手王勝偉看12強奪冠 情蒐、後勤很關鍵

2024/11/30 16:46（11/30 17:11 更新）
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台灣在世界12強棒球賽奪下世界第一榮耀，職棒老將王勝偉（圖）30日受訪直呼「他們真的太強了」。除球員、教練齊心奪冠，王勝偉也點出情蒐小組的重要性。中央社記者楊啟芳攝 113年11月30日
台灣在世界12強棒球賽奪下世界第一榮耀，職棒老將王勝偉（圖）30日受訪直呼「他們真的太強了」。除球員、教練齊心奪冠，王勝偉也點出情蒐小組的重要性。中央社記者楊啟芳攝 113年11月30日
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（中央社記者楊啟芳台東30日電）世界12強棒球賽台灣隊奪下世界第一榮耀，曾經打過12強的王勝偉也與有榮焉，他點出，這次情蒐小組幫助球員能更清楚地執行策略，另外後勤人員讓球員保持專注也是功不可沒。

中職富邦悍將40歲老將王勝偉是9屆金手套游擊手獎得主，他在2019年第2屆世界12強賽時擔任國家隊主戰游擊手，也幫助台灣隊挺進複賽、最終拿下第5名佳績。這次12強台灣隊更是一舉奪冠，王勝偉直呼，「他們真的太強了。」

王勝偉回憶，台灣隊奪冠當下整個社區都在歡呼，「雖然不是我自己去打，但要在這麼大的舞台奪冠不是那麼簡單、想拿就拿的。」被問到這次12強印象最深的賽事，王勝偉提到是預賽首戰勝韓國，「因為第一戰最難打的，開局會影響球隊氣勢，而且他們不是只有贏球、而是大贏。」

除了球員、教練齊心奪下冠軍，王勝偉也點出情蒐小組的重要性，他開玩笑引用「拿菜單點飲料」的哏，「看是要點珍奶、還是布丁奶茶，教練（方向）都給得很明確，這些數據上的幫助，讓先發、板凳球員都可以更清楚去執行（策略）。」

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王勝偉強調，除了情蒐人員，後勤人員也扮演很關鍵的角色，生活管理非常重要，「我曾經打過大聯盟級待遇的比賽，像是經典賽，更知道這樣的舒適感，可以讓球員只專注在比賽，在高強度的比賽狀態下，舒適度跟心境是很重要的。」

至於球場上的細節，王勝偉認為，這次守備方面不只是中線二壘、游擊，外野也有好幾次牆邊接殺都接得很好，減少失分。投手戰力部分，王勝偉指出，「每個人想法都很細膩，包括控球位置、變化球角度大小都掌握得非常好，比起往年這次是最好、最精準的。」（編輯：陳政偉）1131130

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王勝偉
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