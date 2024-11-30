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前NBA球星羅斯有機會來台 TPBL雲豹：機率50%

2024/11/30 17:17
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（中央社記者陳容琛台北30日電）不放棄尋找NBA球星加盟的TPBL台啤永豐雲豹執行長張建偉今天透露，日前宣告退役的球星羅斯（Derrick Rose）有機會登台，且機率達50%，只是無法確定他是否會穿上球衣出賽。

雲豹在過去兩季分別網羅前美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）與卡森斯（DeMarcus Cousins），不僅炒熱話題，也成功拉抬票房，尤其卡森斯還幫助雲豹勇奪隊史首座冠軍。

隨著台灣職業籃球大聯盟TPBL成立，明訂洋將薪資上限定為每月2萬美元（新台幣65.8萬元）、整季薪資至多以10個月計算，恐難再吸引大咖NBA球星來台獻技，但雲豹執行長張建偉今天接受媒體聯訪時證實，與「飆風玫瑰」羅斯持續接洽，且來台的機率達50%。

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張建偉強調，目標希望讓羅斯在農曆新年後先來到台灣，感受一下自己影響力，下一步再來談是否有望穿上雲豹戰袍打球，「見面能聊的事情比較多，畢竟透過e-mail感覺錢還是一個問題，所以希望他看到台灣狀況、市場需求，也許會有新的機會。」

看準羅斯才剛從NBA退役，具備很多有價值可以傳承，因此張建偉形容是「找來賓」的概念，「只是這個來賓比較大咖，先找來才有機會留住，我想市場行銷對他也有很多想法，假如他從台灣看到不一樣的價值，或許薪水就不是那麼重要，但不來一點機會都沒有。」（編輯：龍柏安）1131130

羅斯
NBA史上最年輕MVP 「飆風玫瑰」羅斯宣布退休
張建偉
TPBL訂洋將薪資上限 雲豹不放棄找NBA球星
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