沖繩前田國小受邀打關懷盃 教頭讚台灣棒球厲害

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（中央社記者楊啟芳台東30日電）第31屆原棒協關懷盃在台東開打，這次邀請日本沖繩縣前田國小HAWKS隊，總教練仲宗根章仁表示，由於小球員都是第一次出國，希望他們更了解台灣文化，也提到台灣棒球愈來愈厲害。

關懷盃從去年開始邀請沖繩的代表球隊來台比賽，這次則是由前田國小代表。總教練仲宗根章仁表示，這次前田國小是在沖繩棒球交流大會的58支球隊中奪下冠軍，因此代表大會來台灣參加關懷盃。沖繩前田國小在今天首戰以4比2擊退花蓮縣太巴塱國小，第2戰以10比0擊退台東縣泰源國小。

仲宗根章仁提到，台灣與沖繩的關係很好，因為小球員們都是第一次出國，希望他們可以更了解台灣文化。談到對台灣棒球的印象，仲宗根章仁說：「台灣棒球愈來愈厲害，世界12強棒球賽也是由台灣隊贏下比賽。」

日職埼玉西武獅隊投手與座海人就是出自前田國小，仲宗根章仁指出，每年的1月1日職棒選手都會回學校陪小球員們訓練，但不會指導球技方面、而是教導態度方面，宗旨是希望他們「快樂打棒球」。

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對於這些小球員未來的期許，仲宗根章仁則說：「國小6年級的球員畢業之後，希望他們會繼續打棒球，一直打到甲子園、職棒，希望他們可以繼續走這條路，並且快樂打棒球。」

這次關懷盃前田國小大部分都是由高年級球員出戰，低年級球員則是在一旁將球具整齊地排列好。對此仲宗根章仁表示，「如果擺得不整齊的話，守備回來的人心裡面會比較不舒服，所以有教育他們要主動發現、自己去整齊地把球具排好。」（編輯：陳政偉）1131130