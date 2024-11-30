關懷盃吹12強風潮 千秋投手幸馨柔最愛吉力吉撈

（中央社記者楊啟芳台東30日電）第31屆原棒協關懷盃在台東開打，受到這次世界12強棒球賽台灣隊奪冠影響，小球員們都模仿國手的慶祝手勢，南投縣千秋國小主力投手幸馨柔提到，自己最喜歡吉力吉撈・鞏冠。

關懷盃今天軟式少棒組賽事，南投縣千秋國小以2比3不敵台東縣武陵國小，不過陣中的主力女投手幸馨柔相當吸睛，今天中繼投2局失1分，投出2次三振。談到球員今天的表現，千秋總教練蔡育揚表示，「都正常，主要是去年6年級畢業了12個，這批比較沒有參賽經驗，臨場會緊張。」

受到12強賽潘傑楷「奮力頭部滑壘」影響，這場比賽千秋有很多小朋友也用頭部滑壘，不過馬上被教練制止。蔡育揚指出，「我有跟他們講，大哥哥（潘傑楷）都撲給你看了、會受傷，少棒不要做那個動作、很危險，小學階段不鼓勵前撲式。」

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談到陣中6年級主力女投手幸馨柔，蔡育揚指出，幸馨柔之前因為生病有一段時間沒辦法練習，是比較可惜的地方。不過蔡育揚表示，幸馨柔在各方面能力都比其他男球員突出，未來畢業後應該會去打女壘，因此少棒時期她特地先來棒球隊學習比賽經驗，銜接到國中會比較快。

幸馨柔表示，自己投球、打擊都很喜歡，在國小2年級時因為對棒球有興趣而加入球隊，以後也想繼續打女壘。被問到最喜歡的職棒球員，她說是吉力吉撈・鞏冠，「因為他可以打很多支全壘打，守備的時候也很帥。」（編輯：李亨山）1131130