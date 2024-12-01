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TPBL戰神新洋將開箱成功 合轟43分擊退特攻

2024/12/1 19:56
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（中央社記者黎建忠台北1日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神今天作客特攻主場，靠著新開箱的雙洋將麥卡倫、艾力克合力攻下43分帶領，以85比76擊敗新北中信特攻，在開季4連敗後收下2連勝。

開季戰績不如預期的戰神，在11月8日補進麥卡倫（Ray McCallum）及豐富歐陸賽場經驗的210公分中鋒艾力克（Micheal Eric），今晚這場比賽，也是2人在TPBL首秀。

2隊首節手感冰冷命中率都不佳，戰神以14比16落後新北中信特攻；不過從第2節起，戰神攻勢逐漸加溫，後場有麥卡倫組織、禁區有艾力克肆虐，後3節的單節分數都比特攻還高。

最後1節特攻雖努力追分，無奈團隊單節三分球8投0中，反觀戰神高砲塔黃聰翰單節三分球4投3中，幫助球隊始終維持著10分上下的領先優勢，最終如願收下勝利。

新洋將麥卡倫出賽41分鐘，拿下23分、11籃板、7助攻；中鋒艾力克挹注20分、13籃板，其中包括8個進攻籃板。

戰神總教練許皓程在賽後記者會上，對2名新洋將讚譽有加，「他們都是很有經驗的職業球員，每當比賽出現混亂時都可以成為領導者，不論在態度或者訓練上都相當自律，也會主動開口和隊友溝通解決問題，這是目前球隊比較需要的氛圍。」

麥卡倫提到，這是他來台灣的第1場比賽，覺得自己的失誤還是有點多，希望接下來可以和隊友多配合，更有默契。

黃聰翰指出，麥卡倫的控球和組織讓全隊都很安心，艾力克在禁區的牽制力，也讓射手有更多的空檔可以出手。（編輯：管中維）1131201

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