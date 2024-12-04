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TPBL克羅馬9抄截創紀錄 雲豹送攻城獅3連敗

2024/12/4 21:38（12/4 21:46 更新）
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TPBL台灣職業籃球大聯盟桃園台啤永豐雲豹隊洋將克羅馬（前右）4日迎戰新竹御嵿攻城獅隊，繳出34分、9籃板、7助攻、9抄截的全能數據，助隊拿勝。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 113年12月4日
TPBL台灣職業籃球大聯盟桃園台啤永豐雲豹隊洋將克羅馬（前右）4日迎戰新竹御嵿攻城獅隊，繳出34分、9籃板、7助攻、9抄截的全能數據，助隊拿勝。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 113年12月4日
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（中央社記者黎建忠台北4日電）TPBL桃園台啤永豐雲豹今天迎戰來訪的攻城獅，靠著克羅馬繳出接近「大四喜」的34分、9籃板、7助攻、9抄截，加上攻城獅發生29次失誤，終場雲豹就以112比89送給對手3連敗。

這是台灣職籃大聯盟（TPBL）雲豹過去5天內第3戰，但是全隊不見疲態，首節雖和新竹御嵿攻城獅打成24比24平手，但第2節開賽後在克羅馬（Lasan Kromah）貢獻10分帶動下，拉出一波15比0的攻勢，半場結束就以54比43領先。

第3節雲豹一度將差距擴大到25分，幸好攻城獅第3節尾聲找回手感，才又縮小落後差距，僅11分落後進入第4節。

不過第4節攻城獅進攻還是沒有起色，且不斷發生失誤讓雲豹輕鬆轉換快攻，終場前8分13秒，雲豹靠著威廉斯（Williams Devin Javar）的罰球再度將差距擴大到20分差，也提前擊垮有氣無力的攻城獅。

雲豹的魔鬼賽程還沒結束，結束過去5天3戰後，休息2天又要在週末於桃園主場接連迎戰新北中信特攻、台北台新戰神。

雲豹除了洋將克羅馬有出色表現外，當家後衛高錦瑋靠著高達77%的投籃命中率拿下23分、4助攻、3抄截，完全技壓只拿到6分的攻城獅明星後衛高國豪；而攻城獅全場發生離譜的29次失誤，讓雲豹因此得到29分。

克羅馬賽後接受轉播單位訪問時表示，手感就是維持的差不多，「能獲勝還是靠著團隊的防守，製造了對手很多失誤，希望能把這股氣勢延續到週末的2場主場賽事。」（編輯：李亨山）1131204

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